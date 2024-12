In Apples Rechner-App versteckt: Währungen und Einheiten umrechnen

Dass Apple seine Rechner-App mittlerweile auch auf dem iPad abgelegt hat, dürfte bei vielen Anwenderinnen und Anwendern inzwischen angekommen sein. Dass hier auch ein Einheiten-Umrechner integriert ist, der in satten 15 Kategorien deutlich über einhundert Einheiten und Währungen umrechnen kann, dürften viele iPad-Besitzer jedoch noch immer nicht verinnerlicht haben.

15 Einheiten-Kategorien

In iPadOS 18 bietet der Taschenrechner auf dem iPad nicht nur die Möglichkeit, mit Einheiten und Währungen zu rechnen, sondern kann diese auch in andere Zieleinheiten überführen beziehungsweise Wechselkurse abfragen. Ähnlich wie dies auch über Siri schon länger möglich ist.

Über die vorinstallierte App „Rechner“ können Werte in verschiedene Kategorien konvertiert werden. Die unterstützten Kategorien umfassen die Bereiche: Winkel, Fläche, Währung, Daten, Energie, Kraft, Kraftstoff, Länge, Leistung, Luftdruck, Geschwindigkeit, Temperatur, Zeit, Volumen und Gewicht.

Die Bedienung ist unkompliziert: Nach dem Öffnen der Rechner-App muss dafür nur der Modus “Umrechnen” aktiviert werden, was unten links im Bildschirm mit einem Druck auf die Taschenrechner-Taste möglich ist.

Auch in Mathe-Notizen nutzbar

Ist die Funktion aktiviert, gebt ihr den umzurechnenden Wert ein und bekommt das Ergebnis direkt angezeigt. Auch Apples mathematische Notizen unterstützen diese Funktion. So können beispielsweise benötigte Einheitenumrechnungen wie „50 Tage in Stunden“ direkt in eine Notiz geschrieben werden. Sobald ein Istgleich-Zeichen gesetzt wird, erscheint das Ergebnis.

Auch Währungen lassen sich problemlos konvertieren. Wird eine Währung ausgewählt, aktualisiert Apples Rechner-App die Umrechnungskurse, sofern das iPad über eine aktive Internetverbindung verfügt.

Der Einheiten-Umrechner lässt sich sowohl in der Standardansicht als auch während der Nutzung des wissenschaftlichen Taschenrechners einsetzen.