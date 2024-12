Hundert 99-Cent-Leihfilme bei Prime: Die Top-10 nach IMDb-Noten

Wer in der Weihnachtszeit eine kleine Auszeit vom familiären Beisammensein sucht, könnte einen Blick auf das neue Leihfilm-Angebot von Amazon werfen. Prime-Mitglieder haben dieses Wochenende wieder die Möglichkeit, im Rahmen der bekannten 99-Cent-Aktionen über 100 Filme – von aktuellen Titeln bis hin zu Klassikern – für jeweils 99 Cent auszuleihen.

30 Tage und dann 48 Stunden Zeit

Wichtig: Die Filme zu diesem Sonderpreis können nur an diesem Wochenende ausgeliehen werden. Nach dem Leihen habt ihr jedoch 30 Tage Zeit, um den Film zu starten. Nach Beginn der Wiedergabe stehen euch 48 Stunden zur Verfügung, um ihn zu Ende zu schauen. Das passt also, um ein paar ruhige Stunden abseits des Weihnachtstrubels zu schaffen.

Nur für Prime-Mitglieder: Filme leihen für je 0,99€

Das Angebot umfasst eine breite Auswahl an Genres. Wie üblich lauten die beiden zu beantwortenden Fragen also: Welche Filme stehen noch auf der persönlichen Watchlist? Und: Welche sind am besten bewertet?

Die Top-10 mit den besten IMDb-Noten

Um euch die Auswahl etwas zu erleichtern, haben wir die Top-10 mit den besten IMDb-Noten aus dem Lineup herausgesucht:

Nicht vergessen: Voraussetzung dafür, dass euch die reduzierten Preise angezeigt werden ist eine aktive Amazon Prime-Mitgliedschaft.