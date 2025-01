Bundesnetzagentur: Immer mehr Werbeanrufe, immer mehr Beschwerden

Die Bundesnetzagentur meldet für 2024 einen Anstieg der Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe. fast 38.000 schriftlichen Meldungen liegt die Zahl um acht Prozent über der des Vorjahres. Die Behörde Hat nun angekündigt ihr Vorgehen gegen Verstöße zu intensivieren.

Gewinnspiele und Bauprodukte

Besonders viele Meldungen betrafen Anrufe zu Gewinnspielen, Energieversorgung und Bauprodukten.

Gewinnspiele : 7.487 Beschwerden (20% aller Beschwerden)

: 7.487 Beschwerden (20% aller Beschwerden) Energieversorgung : 5.095 Beschwerden (14 %, Rückgang gegenüber früheren Jahren)

: 5.095 Beschwerden (14 %, Rückgang gegenüber früheren Jahren) Bauprodukte: 6.315 Beschwerden (17 %)

Die Behörde sieht einen Zusammenhang zwischen der gestiegenen Nachfrage nach Photovoltaikanlagen und dem Anstieg bei Bauprodukten. Im Bereich Energieversorgung konnten Verfahren gegen unzulässige Werbung möglicherweise zur Reduktion beitragen.

Über ihre Maßnahmen informiert die Bundesnetzagentur auf einer eigenen Sonderseite

Bußgelder und irreführende Praktiken

Elf Verfahren führten 2024 zu Bußgeldern in Höhe von 1,373 Millionen Euro. In diesen Fällen wurden Verbraucher häufig gezielt getäuscht, etwa durch verschleierte Unternehmensangaben oder aggressive Verkaufsmethoden. Ein Beispiel: Ein Unternehmen gab vor, eine Gesundheitsumfrage durchzuführen, um teure Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Besonders ältere Menschen waren betroffen. Produkte wurden oft ohne Zustimmung geliefert, begleitet von hohen Rechnungen.

Die Bundesnetzagentur appelliert an Verbraucher, unerlaubte Anrufe mit detaillierten Informationen online zu melden. Dies erleichtere die Aufklärung und Verfolgung der Verstöße.

Zum Einreichen einer Online-Beschwerde stellt die Behörde ein eigenes Webformular zur Verfügung, das in sechs Schritten durch die Verbraucheranzeige führt. Alternativ steht ein PDF-Dokument zur Verfügung, das als Brief, Fax oder eingescannt per E-Mail verschickt werden kann.