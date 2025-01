ARD und ZDF greifen zu: UEFA EURO 2028 nicht Magenta-Exklusiv

ARD und ZDF haben sich die medialen Verwertungsrechte an der nächsten Fußball Europameisterschaft, 2028 in Großbritannien und Irland gesichert. Die Vereinbarung über die 51 Spiele des Turniers wurde über die gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA abgeschlossen. Die Rechte gelten plattformneutral, wodurch Inhalte sowohl im Fernsehen als auch über digitale Angebote wie Mediatheken bereitgestellt werden können.

Zusätzlich behalten ARD und ZDF die Rechte an weiteren Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis 2028, darunter Partien der UEFA Nations League sowie Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 und die EM 2028. Die Übertragungen bleiben damit für Zuschauer im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar.

Rückblick: MagentaTV bei der EM 2024

Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland lagen die kompletten Medienrechte zunächst bei der Deutschen Telekom. Durch Sublizenzierungen erhielten ARD, ZDF und RTL zwar Anteile, um ausgewählte Spiele zu übertragen. Wer alle KO-Begegnungen sehen wollte, brauchte damals jedoch ein Abo bei MagentaTV.

Insgesamt wurden bei der EM 2024 alle 51 Spiele bei Magenta TV gezeigt, während ARD und ZDF nur 34 Partien übertragen, darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Zwölf Spiele waren im Rahmen einer Kooperation mit RTL im Privatfernsehen zu sehen.

Österreich gegen Türkei: Nur auf MagentaTV oder im Audio-Stream

Viertelfinale gegen Italien im März

Das nächste wichtige Länderspiel steht am 20. März 2025 an. Im Viertelfinale der UEFA Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft in Mailand auf Italien. Die Begegnung wird live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.

Die Termine für das Endturnier der UEFA EURO 2028 stehen noch nicht endgültig fest, werden jedoch voraussichtlich vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 stattfinden.