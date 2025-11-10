Immer mehr „Poststationen“: Automaten ersetzen klassische Filialen

Die Deutsche Post ersetzt ihr Filialnetz zunehmend durch Automaten. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind inzwischen 72 Automaten-Standorte offiziell zugelassen. Weitere über 500 Anträge werden derzeit geprüft. Grundlage ist eine seit Anfang des Jahres geltende Regelung, die es dem Unternehmen erlaubt, auch Automaten in die gesetzlich vorgeschriebene Zahl seiner Filialen einzurechnen. Bislang galten nur Standorte mit Personal als vollwertig.

Mit der Neuregelung reagiert die Post auf die anhaltenden Schwierigkeiten, überall im Land Partner für den Betrieb traditioneller Filialen zu finden. Vorgeschrieben sind rund 12.000 Standorte. Um Versorgungslücken zu vermeiden, greift die Post auf sogenannte Interimsfilialen zurück, die meist in Containern oder leerstehenden Geschäften untergebracht sind. Viele davon sollen künftig durch Automaten ersetzt werden.

Selbstbedienung mit Videoberatung

Die neuen „Poststationen“ ermöglichen den Versand und Empfang von Briefen und Paketen, den Kauf von Briefmarken sowie Einwurf und Abholung von Sendungen. Über eine Videoberatung können Kunden Unterstützung anfordern.

Nach Unternehmensangaben sind bundesweit bereits mehrere hundert dieser Stationen in Betrieb. Viele davon ergänzen bestehende Filialen, andere stehen an Orten, an denen sich ein Schalterbetrieb nicht lohnt. Zusätzlich betreibt die Post mehr als 15.000 Packstationen, die ausschließlich für Pakete vorgesehen sind.

Kritik an Barrierefreiheit und Serviceabbau

Kommunalvertreter und Sozialverbände sehen die wachsende Zahl automatisierter Filialen skeptisch. Sie befürchten, dass persönliche Dienstleistungen zurückgehen und der Zugang für bestimmte Gruppen erschwert wird.

Der Deutsche Landkreistag erinnert daran, dass Postfilialen Teil der öffentlichen Grundversorgung seien. Der Sozialverband VdK verweist darauf, dass viele Automaten für Menschen mit Behinderung oder ältere Kundinnen und Kunden schwer nutzbar seien.