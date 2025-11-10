ifun.de — Apple News seit 2001. 45 092 Artikel

Gesetzesänderung ermöglicht neue Standorte

Immer mehr „Poststationen“: Automaten ersetzen klassische Filialen
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Die Deutsche Post ersetzt ihr Filialnetz zunehmend durch Automaten. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind inzwischen 72 Automaten-Standorte offiziell zugelassen. Weitere über 500 Anträge werden derzeit geprüft. Grundlage ist eine seit Anfang des Jahres geltende Regelung, die es dem Unternehmen erlaubt, auch Automaten in die gesetzlich vorgeschriebene Zahl seiner Filialen einzurechnen. Bislang galten nur Standorte mit Personal als vollwertig.

Poststation Reklame Vogel

Mit der Neuregelung reagiert die Post auf die anhaltenden Schwierigkeiten, überall im Land Partner für den Betrieb traditioneller Filialen zu finden. Vorgeschrieben sind rund 12.000 Standorte. Um Versorgungslücken zu vermeiden, greift die Post auf sogenannte Interimsfilialen zurück, die meist in Containern oder leerstehenden Geschäften untergebracht sind. Viele davon sollen künftig durch Automaten ersetzt werden.

Selbstbedienung mit Videoberatung

Die neuen „Poststationen“ ermöglichen den Versand und Empfang von Briefen und Paketen, den Kauf von Briefmarken sowie Einwurf und Abholung von Sendungen. Über eine Videoberatung können Kunden Unterstützung anfordern.

Nach Unternehmensangaben sind bundesweit bereits mehrere hundert dieser Stationen in Betrieb. Viele davon ergänzen bestehende Filialen, andere stehen an Orten, an denen sich ein Schalterbetrieb nicht lohnt. Zusätzlich betreibt die Post mehr als 15.000 Packstationen, die ausschließlich für Pakete vorgesehen sind.

Kritik an Barrierefreiheit und Serviceabbau

Kommunalvertreter und Sozialverbände sehen die wachsende Zahl automatisierter Filialen skeptisch. Sie befürchten, dass persönliche Dienstleistungen zurückgehen und der Zugang für bestimmte Gruppen erschwert wird.

Der Deutsche Landkreistag erinnert daran, dass Postfilialen Teil der öffentlichen Grundversorgung seien. Der Sozialverband VdK verweist darauf, dass viele Automaten für Menschen mit Behinderung oder ältere Kundinnen und Kunden schwer nutzbar seien.
10. Nov. 2025 um 15:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.092 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45092 Artikel in den vergangenen 8784 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven