In der Nachrichten.app iMessage in macOS Big Sur: Tapbacks, Erwähnen und Antworten per Tastendruck

iMessage-Nutzer, die ihren Mac bereits auf macOS Big Sur aktualisiert haben, passen kurz auf. Wir haben einen Tipp für das schnelle Anbringen der sogenannten Tapbacks an frisch eingegangene Mitteilungen. Das TapBack-Menü könnt ihr, ohne eure Hand von der Tastatur zu nehmen, mit Hilfe des Tastenkürzels Command+T einblenden. Um anschließend umgehend auf die sechs angebotenen Symbole (Herz, Daumen hoch, Daumen runter, „HAHA", „!!" oder „?") zuzugreifen, nutzt ihr einfach die Zifferntasten von 1 bis 6. Die 1 setzt das Herz, die 6 das Fragezeichen. Um einmal abgesetzte Tapbacks wieder zurückzurufen führt allerdings kein Weg an der Maus vorbei. Mit dieser müsst ihr das aktive Tapback-Symbol nochmals anklicken, um dieses wieder zurückzunehmen. Die nochmalige Tastaturauswahl hat unseren Test nicht funktioniert. Command+R für Direktantworten Ebenfalls gut zu wissen: Mit dem Tastenkürzel Command+R verfasst ihr eine Direktantwort auf die zuletzt eingegangen Nachricht und markiert damit, dass eure Wortmeldung im direkten Zusammenhang mit der davor eingegangenen Nachricht steht und nicht einfach nur in den Luftleeren Raum des Chats, ohne konkreten Adressaten gerufen wurde. @-Zeichen zum Erwähnen Um einzelne Nutzer in laufenden Konversationen zu iMessage und die so „getaggten" Namen gesondert hervorzuheben, beginnt die Nennung der Gesprächsteilnehmer einfach mit einem @-Zeichen. Der Vorteil hier: Erwähnungen können das iPhone des Gegenüber (in Abhängigkeit von den gesetzten Einstellungen) auch dann zum Klingen bringen, wenn die Nicht-Stören-Funktion aktiviert wurde. Die entsprechende Konfiguration lässt sich übrigens im Bereich Einstellungen > Nachrichten > Erwähnungen > Mitteilung an mich setzten. Ist der Schalter umgelegt machen Erwähnungen auch bei ansonsten Stummen Konversationen Geräusche.