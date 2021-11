Apples Classroom-App nicht mit macOS Monterey kompatibel

Wenngleich Classroom in Deutschland eine eher exotische Stellung einnimmt, verleitet die Tatsache, dass Apple die Kompatibilität hier nachliefern muss, einmal mehr zum Kopfschütteln. Eben erst wurde bekannt, dass auch Apples Server-Lösung in der aktuellen Version nicht mit macOS Monterey kompatibel ist und der Hersteller darf sich nicht wundern, wenn man solche Pannen zum Maßstab nimmt, um die Glaubhaftigkeit seines Engagements in den betroffenen Bereichen zu messen. Zudem sind auch englischsprachige Nutzer von dem Problem betroffen.

Die Mac-Version von Apples Classroom-App ist nicht mit macOS Monterey kompatibel. Wie der Hersteller mitteilt , kann es bei Verwendung der aktuellen Version 2.4.1 auf dem Mac dazu kommen, dass die Anwendung unerwartet beendet wird. Apple zufolge wird eine mit macOS Monterey kompatible Version der Classroom-App in Kürze per Update nachgeliefert.

