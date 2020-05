ImageFinder für Safari: Schnelle Bildersuche per Rechtsklick

Mit dem ImageFinder for Safari bietet der Entwickler Rohit Batra eine Safari-Erweiterung für die schnelle Rückwärts-Bildersuche an. Per Rechtsklick auf ein in Safari angezeigtes Bild könnt ihr direkt die Google Bildersuche aufrufen oder alternativ auch bei TinEye nach dem gleichen Bild suchen.

Die Einbindung ins Kontextmenü spart Nutzern spart die URL-Kopierereien und unnötige Mausklicks. Dementsprechend kann die Erweiterung bei größeren Recherche-Arbeiten ordentlich Zeit sparen.

ImageFinder for Safari ist kostenlos erhältlich und muss nach der Installation über die Safari-Einstellungen „Erweiterungen“ aktiviert werden. An gleicher Stelle könnt ihr die App bei Bedarf auch wieder deaktivieren und entfernen.