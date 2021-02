Apple-Arcade-Tipp: „Gemustert“ setzt auf klassisches Puzzle-Konzept

Mit Gemustert wollen wir mal einen Apple-Arcade-Tipp in die Runde werfen, den ihr am besten auf dem iPad und noch besser mit einem Apple Pencil oder anderem Zeichenstift spielt. Die Kategorie „Puzzle“ bezieht sich hier auf die ursprünglich hierzulande geläufige Bedeutung des Wortes und beschreibt eine moderne Variante des altbekannten Legespiels.

Mit mehr als 500 Motiven lädt „Gemustert“ dazu ein, die von unterschiedlichen Künstlern gefertigten Grafiken von entspannender Musik begleitet zusammenzusetzen. Damit es machbar wird und Spaß macht, stellt die App eine leichte Skizze des Gesamtbilds als Vorlage bereit. Anschließend liegt es an euch, die einzelnen farbigen Puzzle-Teile an der jeweils richtigen Stelle zu platzieren. Im Gameplay-Video unten seht ihr den Spielablauf schnell erklärt.

Unabhängig von unserer Empfehlung für iPad und Pencil lässt sich „Gemustert“ natürlich auch mit dem iPhone und mit dem Finger spielen. Darüber hinaus steht auch eine Version für Apple TV bereit.

Die Sammlung an verfügbaren Motiven wurde erst kürzlich wieder per Update um 120 neue Grafiken ergänzt. Das umfangreiche Repertoire des Spiels schlägt sich allerdings auch in der Dateigröße nieder, der Download umfasst mittlerweile knapp 3,5 GB.