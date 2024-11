Amazon passt Rückgabezeiten für Weihnachtsgeschenke an

Wie jedes Jahr werden wir Anfang November zunächst von Amazon und in Kürze wohl auch von Apple mit Nachdruck daran erinnert, dass Weihnachten vor der Tür steht. Amazon hat aus diesem Anlass den Rückgabezeitraum für die meisten Artikel bis Mitte oder gar Ende Januar verlängert. Eine entsprechende Anpassung Einkäufe im Apple Store betreffend dürfte in den nächsten Tagen folgen.

Bei Amazon gelten die geänderten Rückgabebedingungen für die Weihnachtszeit 2024 für die meisten zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember gekauften Produkte. Für die konkreten Konditionen müssen die unter dem „Jetzt kaufen“-Button platzierten Angaben zur Rückgabefrist beachtet werden. Amazon unterscheidet hier inzwischen nämlich abhängig von der Produktkategorie. So können Artikel aus den Kategorien Kamera, Elektronik, Computer & Zubehör, Drahtlos, Bürobedarf, Musik-CDs & Vinyl, Video/DVD und Video-Games, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2024 gekauft wurden, bis zum 15. Januar 2025 zurückgegeben werden. Bei Artikeln aus anderen Produktbereichen hat man bis zum 31. Januar 2025 für die Rückgabe Zeit.

Änderung soll schenken an Weihnachten erleichtern

Alle Informationen rund um die Rückgabebedingungen bei Amazon und den zur Weihnachtszeit verlängerten Rückgabezeitraum kann man hier nachlesen. Generell sollte ja klar sein, dass die Rückgabe im verlängerten Zeitraum nur möglich ist, wenn sich – so formuliert es Amazon – die Artikel noch in dem Zustand befinden, in dem man sie erhalten hat.

Das verlängerte Rückgaberecht soll vor allem gewährleisten, dass man Weihnachtsgeschenke jetzt schon kaufen kann, man nach Weihnachten aber noch ausreichend Zeit hat, Fehlkäufe zurückzugeben. Neue Artikel müssen insofern auch bei Rückgabe neu und unbenutzt sowie vollständig sein, gebrauchte Artikel dürfen keine zusätzlichen Abnutzungsspuren oder Beschädigungen haben. Andernfalls hat das gesetzliche Widerrufsrecht Gültigkeit, auf dessen Basis man innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer Ware deren Rückgabe beantragen kann.