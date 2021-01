Quartalszahlen Q1/2021: Apple meldet Rekordquartal

Apple hat am Mittwochabend die Finanzergebnisse (PDF) für das Erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt gegeben, das am 26. Dezember 2020 endete.

Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 111,4 Milliarden US-Dollar, ein Allzeitrekord und eine Steigerung von 21 Prozent im Jahresvergleich, und einen Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie von 1,68 US-Dollar, eine Steigerung von 35 Prozent. Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug in diesem Quartal 64 Prozent.

Umsatzrekord in der Service-Sparte

Wie schon in den zurückliegenden Quartalsberichten haben die Service-Angebote Apples auch diesmal wieder eigene Rekorde aufgestellt. Über den App Store und Abo-Dienste wie Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und Apple News+ sowie Apple Fitness+ in den USA, konnte Apple einen Umsatz von 15,8 Milliarden Dollar einfahren. Im Vergleichbaren Vorjahresquartal lag dieser lediglich bei 12,7 Milliarden.

Entsprechend erfreut kommentiert auch Unternehmenschef Tim Cook die Performance in den zurückliegenden drei Monaten:

„Dieses Quartal wäre für Apple nicht ohne die unermüdliche und innovative Arbeit jedes einzelnen Apple Teammitglieds weltweit möglich gewesen. Wir freuen uns über die enthusiastische Resonanz unserer Kunden auf die unvergleichliche Auswahl an innovativen Produkten, die wir in einer historischen Weihnachtssaison ausgeliefert haben. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, wie wir die Communitys, zu denen wir gehören, dabei unterstützen können, sich stark und gerecht zu entwickeln — durch Aktivitäten wie unsere Initiative für Chancengleichheit und Bekämpfung der Ungerechtigkeiten sowie unsere Ankündigung, über mehrere Jahre 350 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zu investieren.“

Der Aufsichtsrat von Apple hat eine Dividende von 0,205 US-Dollar pro Aktie des Unternehmens beschlossen. Die Dividende wird am 11. Februar 2021 an jene Aktionäre ausbezahlt, die am Ende des Geschäftstages des 8. Februar 2021 Stammaktien besitzen.