IKEA Vappeby: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit „Spotify Tap“

So liegt zwar ein „Confidentiality Letter“ von IKEA vor ( PDF-Download ), in diesem ersuchen die Schweden die FCC allerdings nur darum, die Blockdiagramme und die Antennen-Spezifikationen unter Verschluss zu halten.

Entsprechend haben Hardware-Produzenten wie Apple, Sonos und Co. die Möglichkeit sogenannte „Confidentiality Letter“ einzureichen, in denen die FCC darum gebeten werden kann, die Prüfberichte, begleitende Handbücher und die während der Prüfung angefertigten Fotos erst nach dem Marktstart der durchgemessenen Geräte zu veröffentlichen. Briefe die manchmal vergessen, manchmal übersehen und manchmal schlicht missverständlich formuliert werden.

Die Federal Communications Commission (FCC) ist in Amerika für die Zulassung und Reglementierung von Kommunikationsgeräten und elektronischen Produkten zuständig, die ihrerseits Kommunikationsmodule verbauen und über eigene Bluetooth- oder WLAN-Kapazitäten verfügen. Entsprechende Geräte werden von der FCC durchgemessen, auf ihre Ungefährlichkeit in untersucht und letztlich zertifiziert. Ein Vorgang der noch vor dem Marktstart der getesteten Produkte erfolgen muss.

