Facebook-Konzern plant offenbar Umbenennung

Facebook will sich offenbar umbenennen. Die Namensänderung soll allerdings nur den Mutterkonzern betreffen, während Angebote wie das gleichnamige soziale Netzwerk im Web, als App und auch der daran angegliederte Facebook Messenger ihre ursprünglichen Namen behalten.

Über die Pläne berichtet das US-Magazin The Verge mit Verweis auf eine Quelle mit konkretem Wissen diesbezüglich. Demnach will der Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Umbenennung auf der jährlichen Connect-Konferenz des Unternehmens am 28. Oktober zum Thema machen.

Vorbild für diese Pläne könnte durchaus Google sein. Der Internetkonzern hat sich ja bereits vor sechs Jahren in „Alphabet“ umbenannt, während Google wieder für den ursprünglichen Geschäftsbereich des Unternehmens steht.

Vergleichbares wäre dann von Facebook zu erwarten. Hier darf man sich den neu benannten Konzern dann als Mutter verschiedenster Angebote vorstellen, darunter Instagram, WhatsApp oder Oculus.

Natürlich spielt es in diesem Zusammenhang sicher eine tragende Rolle, dass der Name Facebook mittlerweile massiv an Reputation eingebüßt hat. Mit einer Umbenennung des Hauptkonzerns könnte Zuckerberg eine neue, neutrale Basis für kommende Projekte schaffen. Dazu zählen sicherlich auch die Pläne Zuckerbergs, ein neues Online-Metaversum zu schaffen. In diesem Zusammenhang hat der Konzern eben erst angekündigt, mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze in Europa zu schaffen.