IKEA SYMFONISK Bilderrahmen mit AirPlay 2 und Stromdurchleitung

Die amerikanische IKEA-Webseite liefert uns auch nochmal die schriftliche Bestätigung dafür, dass der SYMONISK-Bilderrahmen mit AirPlay 2 kompatibel ist und sich somit direkt von einem Apple-Gerät aus ansprechen lässt. Wenngleich dies mit Blick auf die technischen Daten der bereits erhältlichen SYMFONISK-Produkte zu erwarten war, haben wir diese Info nunmehr auch Schwarz auf Weiß. Alternativ lässt sich der Lautsprecher auch in Sonos-Systeme integrieren und über die Sonos-App betreiben. Die Wiedergabesteuerung sowie die Regelung der Lautstärke ist über seitlich angebrachte Tasten auch direkt am SYMFONISK-Rahmen möglich.

Insert

You are going to send email to