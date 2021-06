Apple Pay auf dem Mac: Kreditkarte einrichten und aktivieren

macOS blockiert Apple-Pay-Zahlungen beispielsweise dann, wenn Änderungen an der Funktion „ Sicheres Starten “ vorgenommen wurden. Auch das Deaktivieren der automatischen Installation von Systemdateien und Sicherheitsupdates sorgt dafür, dass Apple Pay auf dem Mac nicht verwendet werden kann. Ihr findet diesen Punkt in den Systemeinstellungen „Softwareupdate“ unter „Weitere Optionen“.

Wenn in den Einstellungen „Wallet & Apple Pay“ auf dem Mac bereits eine Kreditkarte hinterlegt ist, diese jedoch nicht mit Apple Pay genutzt werden kann, weil sie vom System automatisch deaktiviert wurde, liegt dies in der Regel an den Sicherheitseinstellungen des Rechners.

Der Apple Support erinnert mit einem kurzen Informationsvideo an die Möglichkeit, Apple Pay auch auf dem Mac zu verwenden. Die hierfür relevanten Einstellungen finden sich in den Systemeinstellungen von macOS im Bereich „Wallet & Apple Pay“.

Insert

You are going to send email to