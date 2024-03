IKEA: Wassermelder BADRING und Steckdose TRETAKT verfügbar

Nutzer der Smarthome-Lösung von IKEA dürften sich freuen. Sowohl die Schaltsteckdose TRETAKT als auch der Wassersensor BADRING lassen sich jetzt online bestellen. Das Einrichtungshaus bietet die beiden Hardware-Neuheiten zudem zu vergleichsweise ausgesprochen günstigen Preisen an.

Wassermelder 10 Euro

Der Wassermelder BADRING wurde ja bereits im vergangenen Jahr angekündigt und ließ vergleichsweise lang auf sich warten. Nachdem das neue Zubehör in der vergangenen Woche in den ersten Filialen von IKEA aufgeschlagen ist, lässt sich der Sensor jetzt auch online bestellen. Der Preis liegt hier bei günstigen 9,99 Euro. Andere Hersteller setzen hier teils deutlich höhere Preise an.

Der Wasserleckmelder BADRING bietet sich für die Verwendung unter der Spüle oder in der Waschküche an. Sobald die integrierten Sensoren mit Flüssigkeit in Berührung kommen, wird dies an die heimische Smarthome-Zentrale gemeldet. Die Information kann dann nicht nur als Alarmhinweis auf dem Smartphone erscheinen, sondern das System kann beispielsweise durch vom Nutzer angelegte Lichtautomationen oder dergleichen auf das Problem hinweisen.

Schaltsteckdose 8 Euro

Ebenfalls online verfügbar ist jetzt die neue Schaltsteckdose TRETAKT von IKEA. Wenn ihr eine einfach Lösung für die Fernsteuerung von Elektrogeräten sucht, seid ihr hier bereits zum Preis von 7,99 Euro mit dabei.

Alternativ dazu gibt es für 2 Euro zusätzlich auch das Set TRETAKT mit Fernbedienung, dann lässt sich die Steckdose nicht nur per App, sondern auch mithilfe der mitgelieferten drahtlosen Fernbedienung schalten. An der TRETAKT-Steckdose selbst findet sich übrigens zusätzlich ein Knopf zum Ein- oder Ausschalten des Geräts.

DIRIGERA-Hub und Batterien vorausgesetzt

Wichtig für IKEA-Neueinsteiger: Für die Verwendung der Smarthome-Geräte des Einrichtungshauses ist zwingend der für 60 Euro angebotene und auch als HomeKit-Bridge fungierende DIRIGERA-Hub erforderlich.

Zudem ist es bei IKEA Standard, dass im Lieferumfang der Geräte keine Batterien enthalten sind. Eine günstige und sinnvolle Alternative zum Kauf von Einwegbatterien stellen hier die sehr günstig von IKEA angebotenen LADDA-Akkus dar, ein Paket mit vier Stück davon ist bereits für 4,99 Euro erhältlich.