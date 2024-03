Apple TV+ zeigt Michael Douglas als Benjamin Franklin

Mit Franklin steht bei Apple TV+ die nächste Produktion mit Starbesetzung auf dem Programm. Der bereits mit mehreren Oscars und Golden Globes sowie einem Emmy ausgestattete Schauspieler Michael Douglas spielt hier nicht nur die Hauptrolle, sondern zeichnet zudem auch für die Produktion der Serie verantwortlich. Franklin wird vom 12. April an für Abonnenten von Apples Videodienst zu sehen sein.

Im Vorfeld des Serienstarts lässt Apple nun die Werbekampagne für die Produktion anlaufen und hat einen Trailer zu der TV-Serie veröffentlicht, der uns auf zweieinhalb Minuten Länge eine ersten Eindruck von Kulisse und Stimmung des Historiendramas gibt.

Die Geschichte von „Franklin“ basiert auf dem von der Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff verfassten Buch „A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America“.

Amerikanischer Gründervater auf Frankreich-Reise

Benjamin Franklin wird zu den Gründervätern der Vereinigten Staaten gezählt. Ursprünglich Erfinder, hat er als Abgesandter Amerikas im Jahr 1783 unter anderem den Frieden von Paris ausgehandelt und damit den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendet. Franklin hatte seine französischen Verhandlungspartner damals im bereits hohen Alter von 70 Jahren und ohne diplomatische Vorbildung davon überzeugt, dem amerikanischen Demokratie-Experiment zuzustimmen. Die achtjährige Frankreich-Mission von Benjamin Franklin steht im Zentrum der neu für Apple TV+ produzierten Serie.

Neben Michael Douglas spielen in „Franklin“ unter anderem Noah Jupe („“A Quiet Place“), Daniel Mays („Line of Duty“) und Ludivine Sagnier („Lupin“) tragende Rollen. Im Produktionsteam finden sich mit Kirk Ellis, Howard Korder und Tim Van Patten ebenfalls bekannte und mit Auszeichnungen wie dem Emmy oder Pulitzer-Preis ausgezeichnete Namen.

Die insgesamt acht Teile der TV-Serie „Franklin“ werden zwischen dem 12. April und dem 17. May jeweils freitags auf Apple TV+ erscheinen. Zum Start will Apple am Premierentag gleich drei Folgen gemeinsam freischalten.