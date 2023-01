iPad-App Nebo: Ausgabe 4 mit Handschrift-Konvertierung

Ebenfalls neu: Aus anderen Anwendungen kopierte Inhalte lassen sich in Nebo 4 jetzt direkt einfügen. Dies gilt sowohl für Textinhalte als auch für Grafiken und Bilder. Nebo 4 lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und bietet mehrere In-App-Käufe an mit denen sich die App zur uneingeschränkt nutzbaren Vollversion aufwerten lässt.

Aufgewertet in Ausgabe 4.0 wurden auch die Apple Pencil-Stiftgesten, die von der Nebo-Applikation erkannt werden. So lassen sich in der neuen Version 4.0 nun beliebige Inhalte durch einfaches Ausstreichen löschen. Dies gilt nicht nur für handschriftliche Eingaben und getippte Texte, sondern auch für Zeichnungen, Symbole, Formen und Pfeile. Dabei erkennt die iPad-Anwendung über ihr teile eurer Notzen ausmalt oder zum Löschen ausstreicht.

Dabei wandelt die Automatik nicht nur Buchstaben um, sondern versucht auch Textgrößen und die Positionen der handschriftlichen Eingaben beizubehalten. Zudem will Version 4.0 fortan auch mit handschriftlichen Texten genau so umgehen, wie mit regulären Tastatureingaben. Sprich: Auch die mit dem Apple Pencil geschriebenen Notizen können nachträglich bearbeitet werden, werden bei Größenänderungen mit Korrekten Zeilenumbrüchen getrennt und können ausgewählt werden.

Die auf handschriftliche Texteingaben optimierte Notizanwendung MyScript Nebo hat in der seit wenigen Tagen verfügbaren Version 4.0 nun eine umfangreiche Handschrift-Konvertierung implementiert, die handschriftliche Texte umgehend in gesetzten Text umwandeln kann.

