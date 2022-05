IKEA: Neue SYMFONISK-Wandhalterung mit Qi und Fernbedienung im Juli

Bereits vergangene Woche konnten wir berichten, dass IKEA von Oktober an den neuen Smarthome-Hub DIRIGERA anbieten will. Das Gerät löst dann den alten, jetzt noch erhältlichen TRÅDFRI-Smarthome-Hub ab und ergänzt unter anderem die Kompatibiltät zum kommenden Smarthome-Standard Matter. Im Zusammenhang mit dem neuen Hub wird von Sommer 2023 an dann auch der entfernte Zugriff auf das heimische Smarthome-System von IKEA möglich sein.

