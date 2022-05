Bei Apple ausverkauft: Der iPod touch ist Geschichte

Der iPod an sich hat bei Apple noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Insgesamt hat es die Produktlinie von ihren Anfängen im Jahr 2001 bis zum nun besiegelten Ende auf knapp 21 Jahre gebracht. Anstelle der in zahlreichen Varianten erhältlichen mobilen Abspielgeräte für Musik und Video treten heute mit dem iPhone und der Apple Watch deutlich leistungsfähigere und an den aktuellen Kundenwünschen ausgerichtete Multifunktionsgeräte. Als Alternative ohne Mobilfunkdienste, beispielsweise für den Bildungsbetrieb, bietet sich das vergleichsweise günstige Standard-iPad von Apple an.

