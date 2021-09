HomeKit-Schreibtischlampe zum Sonderpreis erhältlich

Die HomeKit-Schreibtischlampe von Meross ist seit Mitte Juni in Deutschland erhältlich und wurde im Anschluss an die Einführungsaktion nahezu durchgängig für 50 Euro verkauft – aktuell bietet der Hersteller die LED-Lampe zum Sonderpreis von 40,19 Euro an.

Die Tischleuchte lässt sich über WLAN mit HomeKit verbinden und anschließend über die Bedienelemente an der Lampe selbst hinaus auch per Siri, App oder Automation steuern. Über den Sinn einer solchen Erweiterung wird immer wieder diskutiert, doch kann man die Möglichkeit, die das Licht per Sprachbefehl ein- oder auszuschalten sowie das Einbinden in Automationen zumindest als hier und da angenehmes Komfort-Feature betrachten. Über die Anbindung an HomeKit hinaus lässt sich die neue die Meross-Lampe auch mit der App des Herstellers bedienen sowie darüber mit Amazon Alexa und Google Assistant verknüpfen.

Farbtemperatur von 2.800K – 6.000K

Bei der Schreibtischlampe von Meross handelt es sich um eine Weißlicht-LED-Leuchte mit verschiedenen Farb- und Helligkeitsstufen. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen warmen 2.800K und einem kalten Weiß mit 6.000K regeln. Die Helligkeit kann per App stufenlos zwischen einem und 100 Prozent eingestellt werden. Die hier zuletzt gewählten Einstellungen werden beim erneuten Einschalten wieder übernommen, sofern per App oder Automation keine anderen Vorgaben gemacht werden.

Alternativ zur Bedienung per Sprache oder App stehen auf dem Sockel der Lampe auch Touch-Tasten für den Wechsel der Farbtemperatur, der Helligkeit und das Ein-Aus-Schalten zur Verfügung.

Der LED-Leuchtstreifen der Lampe ermöglicht dem Hersteller zufolge eine gleichmäßige und nicht flackernde Beleuchtung. Für die Ausleuchtung im optimalen Winkel lässt sich der obere Bügel um 180 Grad schwenken sowie der senkrechte Arm in einem Winkel von maximal 90 Grad nach vorne klappen. Laut Produktbeschreibung ist die neue HomeKit-Schreibtischlampe aus Aluminium gefertigt und die LEDs für eine Laufzeit von mindestens 40.000 Stunden ausgelegt.

Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 49,99 Euro. Im Rahmen der laufenden Aktion ist die Lampe bereits auf 42,31 Euro reduziert, ein 5-Prozent-Gutschein auf der drückt den Preis auf die aktuell gültigen 40,19 Euro.