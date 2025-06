IKEA bietet ab sofort steckfertige Solaranlagen an

In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Anbieter Svea Solar vertreibt das Einrichtungshaus IKEA nun steckerfertige Solarsysteme, die sich an Balkonen, Fassaden oder im Garten einsetzen lassen. Die Anlagen sind für Nutzer gedacht, die keine eigenen Dachflächen besitzen, aber dennoch Strom aus Sonnenenergie erzeugen möchten. Das Angebot startet bei etwa 1.229 Euro. Mitglieder von IKEA Family oder dem Business Network erhalten einen zusätzlichen Preisnachlass.

Der Verkaufsstart fällt in eine Zeit, in der das Interesse an privater Stromerzeugung kontinuierlich zunimmt. Höhere Energiekosten und vereinfachte Regelungen zur Einspeisung machen sogenannte Balkonkraftwerke für viele Haushalte attraktiv. Ein Betrieb ist inzwischen meist ohne größere Formalitäten möglich, auch Förderprogramme können, je nach Region, in Anspruch genommen werden.

EcoFlow STREAM als Herzstück des Systems

Technisch basiert das neue Angebot auf Komponenten der EcoFlow STREAM-Reihe. Die Kooperation mit EcoFlow ermöglicht einen modularen Aufbau der Anlage. Nutzer können Photovoltaikmodule mit tragbaren Energiespeichern, Powerstations und steuerbaren Steckdosen kombinieren. Haushaltsgeräte wie Wasch- oder Spülmaschinen lassen sich dadurch auch netzunabhängig betreiben.

Die vorkonfigurierten Sets sind auf einfache Installation ausgelegt und eignen sich für verschiedene Montagesituationen. IKEA und seine Partner bieten Lösungen für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten, etwa für die Montage an Balkongeländern, auf Flachdächern oder in Kleingärten.

Teil des IKEA-Energieportfolios

Die neue Produktreihe ergänzt das bestehende Angebot von IKEA im Bereich der häuslichen Energieversorgung. Bereits seit einiger Zeit verkaufen die Schweden Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie Ladestationen für Elektroautos. Parallel wird die Ladeinfrastruktur an den Einrichtungshäusern kontinuierlich erweitert. Langfristig sollen mehrere Hundert neue Ladepunkte entstehen.

Bis zum Jahr 2030 will IKEA seine CO₂-Emissionen deutlich reduzieren und strebt (analog zu Apple) eine klimaneutrale Geschäftstätigkeit an. Die Einführung kompakter Solarsysteme soll nun auch Haushalten ohne Wohneigentum den Zugang zu erneuerbarer Energie ermöglichen.