Ecovacs DEEBOT mini: Bunter Reinigungsroboter erinnert an iMac-Ära

Mit dem neuen DEEBOT mini stellt ECOVACS einen kompakten Haushaltsroboter vor, der nicht nur durch seine Funktionen, sondern auch durch seine Gestaltung auffällt. In drei auffälligen Farbvarianten – Blau, Violett und Grün – knüpft das Design an die Ästhetik des iMac G3 an, der Ende der 1990er Jahre mit transparentem Kunststoff und runden Formen das Erscheinungsbild technischer Geräte veränderte.

Auch der DEEBOT mini verzichtet auf klassisches Grau oder Weiß. Stattdessen tritt er mit sichtbaren Tanks, glatten Übergängen und einem runden Gehäuse auf, das eher an ein Möbelstück als an ein Reinigungsgerät erinnert. Mit einem Durchmesser von knapp 29 Zentimetern lässt er sich gut zwischen Möbeln und unter Stühlen einsetzen. Die minimal dimensionierte Basisstation soll selbst in kleinsten Wohnungen Platz finden.

Geringe Lautstärke, 9.000 Pa Saugleitung

Der neue Haushaltshelfer wurde so gebaut, dass er so leise wie möglich arbeitet. Mit einem Betriebsgeräusch von 55 dB bewegt er sich unterhalb der Lautstärke eines normalen Gesprächs. Auch beim Entleeren des Staubbehälters an der Station bleibt er unterhalb typischer Haushaltsgeräusche. Der Staubbehälter entleert sich automatisch, das Frischwasser wird selbstständig nachgefüllt, die Wischmopps werden per Warmluft getrocknet.

Dies geht jedoch auf Kosten der Saugleistung. Hier liefert der DEEBOT mini nur eine Saugleistung von 9.000 Pascal. Hartböden werden gleichzeitig feucht gewischt, wobei zwei rotierende Reinigungseinheiten für gleichmäßigen Anpressdruck sorgen sollen.

Mehrfarbiger Marktstart am 1. Juli

Die Navigation erfolgt auf Grundlage eines Lasersystems, das Räume kartiert, Hindernisse erkennt und gezielt umfährt. Aufgelegte Teppiche werden automatisch erkannt und gemieden, wenn die Wischfunktion aktiv ist. Bei Bedarf lässt sich ein Modus aktivieren, mit dem der Roboter Teppiche gezielt überqueren kann.

Bedient wird das Gerät über die ECOVACS-App, in der Reinigungszonen definiert und Vorgänge gestartet oder pausiert werden können. Der DEEBOT mini erscheint am 1. Juli zunächst in Blau, die Varianten in Violett und Grün folgen im Laufe des Sommers. Der Einstiegspreis liegt zum Marktstart bei 399 Euro, später wird das Gerät für 499 Euro angeboten.

Datenblatt: Ecovacs DEEBOT mini