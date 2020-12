IKEA: Ab Februar mit Luftreiniger, Laptoptisch und neuen Lichtleisten

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat heute über die bevorstehenden Produktneuheiten informiert, die ab Februar 2021 das aktuelle Katalog-Sortiment erweitern werden. Unter den Neuheiten befinden sich neue Lichtleisten, die mit vorhandenen TRÅDFRI-Konfigurationen kompatibel sind, ein Laptoptisch für (frisch gebackene) Home-Office-Nutzer und zwei neue Luftreiniger.

Die neuen Luftreiniger | Foto: Inter IKEA Systems B.V.

Luftreiniger FÖRNUFTIG

Mit den Luftreinigern der FÖRNUFTIG-Familie reagiert IKEA auf die gestiegen Nachfrage nach der Geräteklasse und hat vor diese mit einem Verkaufspreis von 49,99 Euro auszuzeichnen.

Gestaltet von David Wahl sollen sich die neuen Luftreiniger mit Partikel- und bzw. oder Gasfilter verwenden lassen und verfügen über drei Gebläsestufen. In Schwarz und Weiß erhältlich messen die Luftreiniger 31cm×11cm, sind 45cm hoch und lassen sich sowohl aufstellen als auch horizontal oder vertikal an die Wand hängen.

Laptoptisch BJÖRKÅSEN

Der Laptoptisch BJÖRKÅSEN verzichtet auf elektrische Spielereien und bietet sich als rein mechanischer Beistelltisch an, der bis zu 12 Kilogramm Gewicht aushält und über einen Becherhalter verfügt, in dem auch Flaschen Platz haben dürften. Der Verkaufspreis soll bei 29,99 Euro liegen.

SILVERGLANS Lichtleisten

Die Lichtleisten der neuen SILVERGLANS-Familie werden in 40cm (für 10 Euro), 60cm (für 15 Euro) und 80cm (für 20 Euro) erhältlich sein und verfügen über einen Treiber, der mit allen TRÅDFRI-Produkten kompatibel ist und so auch die Einbindung in Apples HomeKit-Standard ermöglicht.

UNDVIKA Babyfon

Zusätzlich erwähnenswert finden wir das UNDVIKA Babyfon. Dieses soll ebenfalls ab Februar für 29,99 Euro angeboten werden und besteht aus zwei Einheiten. Neben der stationären Babyeinheit, bietet UNDVIKA eine tragbare Elterneinheit und ein schlichtes Design mit Ruftaste und Suchtaste.