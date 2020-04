ICQ New: Das Messenger-Urgestein versucht einen Neustart

Der 1996 gegründete Messenger-Dienst ICQ hat eine bewegte Geschichte hinter sich und sah sich spätestens mit dem Verkauf im Jahr 2010 an russische Investoren abgeschrieben. Diese Versuchen es nun allerdings mit einem Neustart. Mit „ICQ New“ steht eine umfassend überarbeitete Version des Messengers in den App Stores für Mac und iOS zum Download bereit. Zudem ist die Nutzung per Webbrowser und Android möglich.

Altgediente ICQ-Nutzer müssen sich damit abfinden, dass der Messenger seinen Retro-Touch verloren hat. Die neue Version setzt auf ein moderneres Erscheinungsbild, die grellen Farben sind allerdings nicht jedermanns Sache und auch das charakteristische Blumen-Symbol musste einer überarbeiteten Version weichen.

Nachrichten werden unverschlüsselt übertragen

ICQ New wirbt mit zeitgemäßen Funktionen, dazu zählen die Möglichkeit, Sprachnachrichten in Text umzuwandeln und intelligente Vorschläge für 1-Klick-Antworten. Allerdings sollte man auch erwähnen, dass die Kommunikation über ICQ nicht verschlüsselt wird. In ihren Datenschutzhinweisen weisen die Entwickler explizit auf diesen Punkt hin:

Sie sollten sich bewusst sein, dass die Kommunikation über das Internet nicht sicher ist, wenn sie nicht verschlüsselt wurde. ICQ New verschlüsselt Ihre Kommunikation nicht.

