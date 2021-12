iCloud Privat Relay: Neues Apple-Dokument präzisiert Einschränkungen

‚Surfe im Netz. Ohne dass jemand mitsurft.‘ – Die Tagline mit der Apple die Werbetrommel für den neuen Datenschutz-Dienst „iCloud Privat Relay“ rührt, liest sich kompromisslos knackig, im Alltagseinsatz versteckt die Schutzfunktion jedoch nicht nur die eigene IP-Adresse und verhindert die regionale Zuordnung des Rechners, sondern kann beim Surfen für Fehler beim Seitenaufbau und zu teilweise stotternden Internetverbindungen sorgen.

Bestandteil von iCloud+

Dies stellen seit der Ausgabe von iOS 15 und macOS 12 all jene Apple-Nutzer mit, die dem Konzern bereits Geld für zusätzlichen iCloud-Speicher überweisen. Denn der Datenschutz-Dienst „iCloud Privat Relay“ ist als Bestandteil von iCloud+ ausschließlich für Anwender verfügbar, die über 50 GB, 200 GB oder 2 TB iCloud-Speicher verfügen. Diese können „iCloud Privat Relay“ aktuell im Beta-Stadium nutzen und so sicherstellen, dass die eigenen Online-Aktivitäten über Apples Server getunnelt und so von persönlich identifizierbaren Merkmalen herkömmlicher Internet-Verbindungen befreit werden.

So zumindest die Theorie. In der Praxis, stolpert Apples „iCloud Privat Relay“ immer mal wieder und verliert sich bei der Nutzung an öffentlichen Hotspots und über Mobilfunknetze teilweise in häufigen Neuaufbauten der bestehenden Verbindung.

Apples Dokument beschreibt Funktions-Details

Solltet ihr bereits entsprechende Beobachtungen gemacht haben, dann lohnt es sich einen Blick in das nur 11 Seiten starke PDF-Dokument „iCloud Private Relay Overview“ zu werfen, das Apple für technisch Interessierte Anwender bereitgestellt hat.

PDF-Download:

Das Dokument erklärt, welche Schritte Apple unternimmt, um IP-Adresse und DNS-Anfragen zu verschleiern, weist aber auch auf die Situationen hin, in denen das iCloud Privat Relay nicht genutzt wird bzw. nicht genutzt werden kann.

Etwa beim Zugriff auf Mobilfunkdienste: