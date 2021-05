Punkt-Update: iPadOS und iOS 14.5.1 werden verteilt

Exakt genau eine Woche nach der Ausgabe von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 hat Apple zur Stunde damit begonnen ein fehlerbehebendes Punkt-Update nachzuschieben, das sowohl für iPad- als auch für iPhone-Nutzer zur Installation bereitsteht.

Die Aktualisierung bringt Apples Tablets auf iPadOS 14.5.1 und die iPhone-Modelle entsprechend auf iOS 14.5.1. Aktuell befinden sich die Updates noch in der Verteilung und verbreiten sich nur langsam in Apples Content-Delivery-Netzwerken, ihr solltet der Software-Aktualisierung also noch ein wenig Zeit geben, wenn die Updates nicht sofort zur Installation angeboten werden.

Werbetracking-Nachfrage berichtigt

Während die deutsche Version der Aktualisierung auf einen begleitenden Infotext vollständig verzichtet, heißt es in den Update-Notizen der US-Version, dass das Punkt-Update einen Fehler der neuen Tracking-Abfrage behebt. Diese war von Apple zwar groß angekündigt, auf vielen Geräten aber schlicht ausgeblieben – ifun.de berichtete.

14.5.1: Auf deutschen Geräten ohne Infotext

Zudem dürfte die Mini-Aktualisierung, die je nach Geräte-Modell mit einer Größe von unter 200 Megabyte einläuft, kleinere Sicherheitsfixes ausspielen, über die Apple in den kommenden Tagen informieren wird.

Version 12.5.3 für Altgeräte

Neben den Aktualisierungen für die aktuellen Gerätemodelle hat Apple auch zahlreiche Altgeräte einmal mehr mit einem Update außerhalb des eigentlichen Support-Zeitraums bedacht und hebt eine ganze Reihe von nicht mehr ganz taufrischen Geräten auf iOS 12.5.3. Dazu zählen unter anderem das iPhone 5s, das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus sowie das iPad Air, das iPad mini 2 und das iPad mini 3.

Geräte, die mit der Integration der COVID-19-Begegnungsmitteilungen auf iPhone 5s und iPhone 6 wieder in den Radar der Apple-Ingenieure Gerückt sind. Zuletzt wurden diese Ende März auf iOS 12.5.2 gebracht.