HoverBar Tower startet: Neue Bodenständer für das iPad erhältlich

Der Zubehör-Anbieter TwelveSouth bietet mit der HoverBar Duo schon länger eine flexible iPad-Halterung an, die sowohl auf einem eigenen Fundament stehen kann, als auch eine Klemme zur Tischbefestigung mitbringt.

Schon länger im Programm: Die HoverBar Duo

Mittlerweile in der zweiten Generation und in den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich, wird die HoverBar Duo für um die 90 Euro über den Tresen gereicht und punktet im Gegensatz zu ihrem Vorgänger mit einem Schnellverschluss-Clip, der den umgehenden Wechsel von der Regalklemme zum Schreibtisch-Ständer gestattet.

TwelveSouth HoverBar Tower

Mit der neuen HoverBar Tower baut TwelveSouth seine iPad-Halterungen nun noch ein ganzes Stück weiter aus und bietet zwei neue Lösungen an, die das iPad auf Höhen zwischen 90 und 150 Zentimeter halten können.

Die Ständer, deren Einsatz wir uns auch als Notenständer oder im Einzelhandel vorstellen können, werden vom Anbieter als perfekt für Workouts mit Apple Fitness+ beschrieben, bieten ein schwenkbares Gelenk an und halten das iPad per Klemmhalterung sowohl im Hoch- als auch im Querformat fest.

Teurer als die Konkurrenz

Aus Aluminium gefertigt und vier Kilogramm schwer, tritt die HoverBar Tower in gewohnt edler TwelveSouth-Optik auf, verlangt allerdings einen üppigen Preis. In Deutschland ist das neue Modell zum Verkaufspreis von 157 Euro gelistet. Zum Vergleich: Konkurrierende No-Name-Anbieter bieten vergleichbare Bodenständer mit Klemmhalterung zu Preisen ab 27 Euro an.

Während die HoverBar Tower in den USA über den Apple Store bezogen werden kann, listet der Hersteller die Ausgabe für deutsche Konsumenten im offiziellen Amazon Store und gibt die Zeit bis zum Versand derzeit noch mit 4 bis 6 Wochen an. Wir gehen davon aus, dass sich diese Prognose in den kommenden Tagen deutlich entspannt.