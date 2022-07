House of Da Vinci 3: App-Store-Perle für Rätselfans

2017 erschien das Rätsel-Spiel House of Da Vinci erstmals im App Store. Zwei Jahre später, im Dezember 2019, folgte mit House of Da Vinci 2 dann das Sequel des Kniffel-Spiels, in dem Puzzle gelöst und Logikaufgaben absolviert werden müssen. Heute ist die finale Ausgabe House of Da Vinci 3 erschienen, die die beliebte Serie zu einem Abschluss bringen soll und einmal mehr als Premium-App zum Einmalkauf angeboten wird.

Trilogie jetzt komplett

Das 3D-Rätselabenteuer der slowakisch-tschechischen Entwickler-Schmiede Blue Brain Games, das sich zum Einmalpreis von 5,99 Euro sowohl auf das iPhone als auch auf das iPad laden lässt, bevorzugt Apples Mobil-Plattformen sogar. Die Versionen für Nintendo Switch, Mac und PC werden erst mit einiger Verzögerung im Laufe der kommenden Monate folgen.

Der Abschluss der Trilogie will die von den überdurchschnittlich gut bewerteten Vorgängern der Serie erzählte Geschichte zu einem Ende bringen und all jene Fragen beantworten, die in den vorherigen Titel gestellt wurden.

Die mysteriösen Hintergrundgeschichten zur Reise durch das Italien der Renaissance sind zwar ganz nett, dienen in House of Da Vinci aber vor allem dazu die zahlreichen Mini-Spiele miteinander zu verknüpfen. Von diesen soll es auch im dritten und letzten Teil wieder Dutzende geben die, mit etlichen neuen Innen- und Außenräume und hunderten neuer Objekte ausgestattet sind.

Premium-App ohne Zusatzkäufe

Zudem geben die Macher an, die 3D-Steuerung der App weiter optimiert zu haben, um die Interaktion mit den virtuellen Objekten so einfach zu machen, dass die komplette Konzentration der eigentlichen Lösung der Rätselaufgaben gewidmet werden kann.

Wenn ihr die „House of Da Vinci“-Serie schon kennen solltet, dann läuft der Download des neuen Teils wahrscheinlich schon. Sagt euch die Trilogie noch nichts, dann fangt mit dem ersten teil an. Zum Hineinschnuppern gibt es von diesem auch eine kostenlose Lite-Version, die einen völlig risikofreien Eindruck der Spieldynamiken vermittelt. Wir wünschen euch viel Spaß.