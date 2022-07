Netflix: Neue Gratis-Spiele für Bestandskunden

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat sein Spiele-Angebot für zahlende Abonnenten weiter ausgebaut und informiert aktuell über drei Neuzugänge von denen wir einen bereits im Vorfeld aufgespürt und auf ifun.de berücksichtigt haben, die Konsolen-Adaption „Into the Breach“.

Mit „Mahjong Solitaire“ und „Before Your Eyes“ schiebt der Streaming-Dienst jetzt zwei weitere Titel hinterher, die den Gesamtbestand an Spielen auf satte 28 anwachsen lassen. In der Übersicht aller Netflix-Applikationen sind lediglich der Netflix-Speedtest und die Haupt-Applikation des Video-Streamers noch aus anderen Kategorien. Bis zum Jahresende will Netflix zahlenden Abo-Kunden insgesamt 50 Gratis-Games anbieten.

Into the Breach

Into the Breach kommt vom Spiele-Studio Subset Games und ist ein rundenbasiertes, taktisches Strategiespiel in dessen Verlauf Schlachten gegen außerirdische Feinde gekämpft (und gewonnen) werden müssen. Erstveröffentlicht wurde der Titel bereits 2018, ist mit zurückhaltender Blockgrafik aber ohnehin eher zeitlos und wurde speziell für den Einsatz auf Mobilgeräten hin optimiert.

Mahjong Solitaire

Bei Mahjong Solitaire handelt es sich um eine knallbunte Neuauflage eines Brettspiel-Klassikers, der 300 verschiedene Variationen bereitstellt und euch zum Aufspüren identischer Spielsteine auffordert, die so platziert sind, dass ihr diese vom Spielbrett aufnehmen könnt. In der App können Spieler das Design der Hintergründe bearbeiten und einen einfachen Modus aktivieren, der beliebig viele Neustart bzw. Neuaufbauten eigentlich nicht mehr spielbarer Runden ermöglicht.

Before Your Eyes

Halb Spiel, halb interaktive Graphic Novel, erzählt Before Your Eyes eine Geschichte, deren Verlauf durch ein Blinzeln des Protagonisten beeinflusst wird und beschreibt sich selbst als „tiefgehenden“ und „emotional“. Der angehängte Trailer gewährt einen ganz guten ersten Eindruck auf das Gebotene.