HomePod-Probleme: Kein Radio, Knacken und Neustarts

Wenn euer HomePod keine oder die falschen Radiosender spielt, liegt das nicht an euch. Die Integration von TuneIn-Radio in Apples Siri-Lautsprecher läuft gerade wieder alles andere als rund.

Entsprechende Leserberichte können wir durch eigene Tests bestätigen. Wenn man per Siri-Sprachbefehl die Radiowiedergabe startet, werden in vielen Fällen falsche Sender abgespielt oder ihr bekommt auch schlicht die Ansage, dass kein Sender gefunden wurde. Hoffen wir mal, dass es sich hier um ein kurzfristig zu behebendes Problem handelt.

HomePod-Problem: Knacken und automatische Neustarts

Bereits seit ein paar Tagen mehr sehen sich dagegen einige HomePod-Besitzer mit merkwürdigen Knack-Geräuschen konfrontiert. Die von Lesern gemeldeten und auch in Apples Support-Foren dokumentierten Probleme haben offenbar in der zweiten März-Hälfte begonnen. Das Geräusch klingt in etwa, als schließe man bei aufgedrehter Lautstärke ein Kabel an einen Verstärker an und tritt teils ein bis zweimal pro Stunde, bei einigen Nutzern aber auch deutlich häufiger auf. Zudem startet der HomePod damit verbunden teilweise auch neu: