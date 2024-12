HomePod-Software 18.2: Spannende Neuerungen nur in den USA

Standesgemäß hat Apple im Zusammenhang mit der Freigabe von iOS 18.2 und macOS 15.2 auch den HomePod aktualisiert. Für den Apple-Lautsprecher steht jetzt die Softwareversion 18.2 zur Installation bereit oder hat möglicherweise auch schon automatisch den Weg auf eure HomePods gefunden.

Auf die wohl interessanteste Neuerung im Zusammenhang mit diesem Update müssen HomePod-Besitzer in Deutschland allerdings verzichten. Die sogenannte „Suche in natürlicher Sprache“ steht zunächst nur in den USA und auch ausschließlich für englischsprachige Suchanfragen zur Verfügung.

Apple zufolge kann man bei der Verwendung von Siri für die Suche in Apple Music nun auch alltagssprachliche Formulierungen verwenden, um bestimmte Musik zu finden. Nutzer können das an den HomePod gerichtete Kommando „Hey Siri“ verwenden, um die gewünschte Musikwiedergabe mithilfe von Angaben wie Genre, Stimmung, Aktivität oder Jahrzehnt zu beschreiben. Die Funktion soll es ermöglichen, einfacher die gewünschten Lieblingssongs oder ähnliche Titel zu finden.

Beispiele für hier mögliche Suchanfragen sind Apple zufolge Sätze wie „Songs mit epischen Gitarrensoli“ oder „Partystarter aus den 2020er Jahren“. Hörer könnten Siri auch bitten, etwas wie „Popsongs mit einem eingängigen Refrain“ zu spielen.

In Deutschland nicht viel Neues

Während man hierzulande wohl noch länger auf die neuen Suchfunktionen warten muss, nennt Apple neben Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen die Funktion „Dialoge verbessern“ als wesentliche Neuerung der HomePod-Software 18.2 für deutsche Nutzer.

Hier wird allerdings ein HomePod 2 vorausgesetzt, der in Verbindung mit Apple TV 4K verwendet wird. Die Funktion erlaubt es, die Sprache bei der Videowiedergabe besser von Hintergrundgeräuschen zu trennen. Um dies zu realisieren, wird das Audiosignal in Echtzeit verarbeitet und durch maschinelles Lernen unterstützt.

Die aktuell auf dem HomePod installierte Software-Version lässt sich über die Home-App einsehen, öffnet hier die Einstellungen des Apple-Lautsprechers. An dieser Stelle werden auch eventuell zur Installation verfügbare Updates angezeigt.