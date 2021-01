HomePod mini vergriffen? Telekom-Shop als „Geheimtipp“

Der HomePod mini ist weiterhin vergriffen. Wer bei Apple bestellt, muss aktuell rund drei Wochen warten. Andere Lieferanten locken zwar teils mit kurzfristigen Lieferzeiten, wie man am Beispiel Otto-Versand gesehen hat, kann man sich darauf aber oft nicht verlassen.

Ein „Geheimtipp“ ist in diesem Fall die Telekom. Der Mobilfunkanbieter listet den HomePod mini ein seinem Onlineshop und der Bestand dort wird auch regelmäßig aufgefüllt. Wenn der kleine Siri-Lautsprecher dort zur Bestellung angezeigt wird, erfolgt die Lieferung den bisherigen Erfahrungsberichten zufolge auch kurzfristig innerhalb von wenigen Tagen. Offiziell wird hier eine Lieferzeit von einem bis vier Tagen genannt.

Der Grund für die zeitweilige Verfügbarkeit bei der Telekom ist simpel. Anders als andere Anbieter lässt der Onlineshop der Telekom keine Vorbestellungen zu, die Geräte können also nur dann bestellt werden, wenn sie auch auf Lager sind. Wir haben dergleichen schon bei den zu Beginn stark vergriffenen ersten AirPods gesehen, auch diese waren immer wieder kurzfristig über die Telekom erhältlich.

Wer also „dringend“ einen HomePod mini sucht, schaut am besten regelmäßig im Onlineshop der Telekom vorbei. Morgens scheint uns eine gute Zeit, heute früh beispielsweise war der HomePod mini dort wieder in Weiß erhältlich (ihr müsst prüfen immer beide Farboptionen prüfen). Der Preis liegt mit 95 Euro bei kostenlosem Versand zudem 4 Euro unter dem, was Apple offiziell für den HomePod mini verlangt.

AirPods Max auch bei der Telekom vergriffen

Die Telekom hat mittlerweile übrigens auch die Apple-Kopfhörer AirPods Max im Programm, angeboten werden die Farben Space Grau und Silber. Allerdings sind diese auch bei der Telekom derzeit nicht erhältlich und uns liegen bislang keine Erfahrungsberichte dahingehend vor, ob der Lagerbestand hier ebenfalls regelmäßig aufgefüllt wird.

Bei den bei Apple mittlerweile 612 Euro teuren Kopfhörern steht es um die Verfügbarkeit grundsätzlich deutlich schlechter. Wer heute bei Apple bestellt, muss sich laut Verfügbarkeitsanzeige bis März gedulden. Nutzer berichten hier, dass sie mit einer Vorbestellung bei Amazon teils positive Erfahrungen gemacht haben. Zudem ist anzumerken, dass die Kopfhörer sowohl bei Amazon als auch bei der Telekom 15 Euro günstiger als bei Apple gelistet sind.