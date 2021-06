HomePod mini günstiger, AirTags und Belkin Holder lieferbar

Ohne Hülle beziehungsweise Anhänger sind die Nutzungsmöglichkeiten der AirTags bekanntermaßen recht eingeschränkt. Das hier von Apple selbst angebotene Zubehör ist in unseren Augen nicht nur zu teuer, sondern schlichtweg auch ungeschickt. Unser Favorit sind bislang die hier von uns vorgestellten Belkin Secure Holder. Allerdings sind auch diese ebenfalls nur schlecht lieferbar. Eine Ausnahme macht da derzeit Expert. Laut Webseite sind die Schlüsselanhänger von Belkin hier nicht nur ab Lager, sondern auch günstiger als die vom Hersteller angebotenen 14 Euro zu haben. Den Belkin Secure Holder in Schwarz verkauft Expert für 11,99 Euro und die Version in Blau kostet aktuell sogar nur 9,99 Euro.

