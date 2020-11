HomePod mini fehlt in der Home-App von macOS Catalina

Apples HomePod mini wird unter macOS Catalina nur eingeschränkt unterstützt. Der kleine Lautsprecher lässt sich zwar über AirPlay ansteuern, wird in der HomeKit-App auf dem Rechner allerdings nicht angezeigt. Die Frage, ob es sich hier um einen Fehler oder um gewünschtes Verhalten handelt, hat Apple bislang noch nicht beantwortet.

Der „alte“ HomePod in der Catalina-Home-App

Wir konnten ja bereits berichten, dass der Finder-Zugriff auf den HomePod mini am Mac nur unter macOS Big Sur möglich ist. Diese Einschränkung dürften die meisten Catalina-Nutzer allerdings verkraften. Das Fehlen des HomePod mini in Apples Home-App auf dem Mac ist dagegen eine unverständliche Funktionsbeschneidung, zumal sich der ältere große HomePod mit all seinen Einstellungen seit eh und je auch über die Home-App auf dem Mac erreichen lässt.

Die AirPlay-Funktion des HomePod mini ist von dieser Einschränkung nicht betroffen. Apples neuer Siri-Lautsprecher steht auch unter Catalina als Ziel für die Tonausgabe über AirPlay zur Verfügung.