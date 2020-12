HomePod mini: Apple reduziert die Netzteil-Anforderungen

Der HomePod mini lässt sich jetzt auch mit 18-Watt-Netzteilen von Apple und anderen Herstellern verwenden. Ab Werk kommt der kleine Siri-Lautsprecher mit einem 20-Watt-Netzteil und bislang war der Betrieb mit weniger leistungsfähigen Adaptern auch nicht möglich. Die Änderung kam Anwenderberichten zufolge mit dem Update der HomePod-Software auf Version 14.3.

Praktisch dürfte die Neuerung für die meisten Anwender zwar wenig bis gar keine Bedeutung haben, erwähnenswert ist das Umdenken seitens des Herstellers aber allemal. Die 20 Watt des mitgelieferten Netzteils waren ursprünglich zwingend für den Betrieb des Lautsprechers erforderlich. Nach dem letzten Software-Update kann man den HomePod mini nun allerdings auch mit einem etwas schwächeren Netzteil betreiben. Wer beispielsweise ein iPad Pro besitzt, kann dem damit erhaltenen 18-Watt-Adapter jetzt an den HomePod mini stecken und sein iPad fortan mit 20 Watt und damit ein wenig schneller laden.

In den Diskussionen rund um die Neuerung wird allerdings erwähnt, dass sich nicht jedes beliebige 18-Watt-Netzteil mit dem HomePod mini verwenden lässt. Es wird vorausgesetzt, dass das angeschlossene Zubehör das korrekte Ladeprofil unterstützt. Demnach sind die Versuche mit verschiedenem Netzteilen von Drittanbietern von unterschiedlichen Erfahrungen geprägt.

HomePod mini mit Akku im Garten

Zur Sprache kommt in diesem Zusammenhang auch, dass sich der HomePod mini an einen Akku angeschlossen betreiben und somit auch ortsunabhängig einsetzen lässt. Eine Verbindung zum heimischen WLAN-Netz ist dabei nicht zwingend erforderlich, da zwischen dem HomePod und beispielsweise einem iPhone dann eine Ad-hoc-Verbindung aufgebaut wird. Einzige Voraussetzung ist, dass in den grundlegenden HomeKit-Einstellungen festgelegt ist, dass sich „Jeder“ mit den Lautsprechern und TV-Geräten dieses Zuhauses verbinden darf. Standardmäßig sind hier sonst nur Personen zugelassen, die im selben HomeKit-Zuhause registriert sind.