HomePod Mini als Schaltzentrale für HomeKit-Automationen

So wie es aussieht, wird Apple im Laufe der für morgen angesetzten iPhone-Vorstellung mit dem Titel „Hi, Speed“ auch einen HomePod Mini ankündigen. Der neue Lautsprecher soll nur etwa halb so hoch wie das gegenwärtige Modell sein und mit 99 Dollar auch deutlich weniger kosten. Der im Februar 2018 vorgestellte „große“ HomePod ist bei Apple dreimal so teuer.

Apple zielt mit der kleinen und günstigeren HomePod-Variante wohl nicht nur darauf ab, das Gerät in weiteren Haushalten zu platzieren, sondern wird besonders auch die Multiroom-Nutzung im Auge haben, also Ausstattung einzelner Haushalte mit mehreren HomePods. Verkaufsfördernd dürften hier nicht nur die Kompatibilität mit AirPlay 2, sondern auch integrierte Hub-Funktionen sein.

Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Einlassungen des Bloggers Jon Prosser, dessen Quellen zufolge sowohl der neue HomePod mini als auch ein künftiges Apple TV über ihre eigentliche Funktion hinaus auch als Hub für Apples Ultrabreitbandtechnologie „U1“ fungieren. Ultrabreitband öffnet die Tür für völlig neue Ortungs- und Automatisierungsfunktionen.

Apple stattet seine iPhone-Modelle bereits seit vergangenem Jahr mit Ultrabreitband aus und mit der Apple Watch Series 6 ist seit diesem Jahr erstmals auch die Apple-Uhr mit einem U1-Prozessor des Herstellers ausgestattet. Auch in den noch nicht von Apple angekündigten Kopfhörern AirPods Studio soll der U1-Chip verbaut sein.

HomePod Mini soll Personen erkennen

Apple setzt den Nahbereichsfunk über Ultrabreitband ein, um die Lokalisierungs- und Ortungsfunktionen der Geräte zu verbessern. Der Hersteller spricht dabei vom „räumlichen Bewusstsein“ seiner Geräte. Durch vom U1-Chip bereitgestellte Informationen wie Entfernung, Richtung oder auch eine eindeutige Kennung könnten Geräte wie der HomePod Mini dann beispielsweise nicht nur erkennen, dass eine Person einen Raum betritt oder sich dem Gerät nähert, sondern auch um welches Familienmitglied es sich handelt.

Auf Basis solcher Informationen, ließen sich dann vielfältige Automatisierungen anstoßen, Beispiele wären hier die Wiedergabe eines bestimmten Radiosenders ebenso wie das Aktivieren der Heizung oder bestimmte Lichtinteraktionen.

Vor diesem Hintergrund bleibt zwar sicher auch die akustische Leistung eines kleinen HomePod weiter spannend. Apple könnte unabhängig davon aber auch völlig neue Anreize dafür schaffen, möglichst viele Räume im Haus mit den Mini-Lautsprechern auszustatten.