Download funktioniert nicht: NRW sagt Abiturprüfung ab

Die für heute angesetzten Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen wurden abgesagt. Als Grund dafür nennt das verantwortliche Ministerium technische Probleme. Unklar ist bislang, ob es in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, dass zumindest ein Teil der nur für Lehrkräfte bestimmten Abitursdateien vorab den Weg ins Internet gefunden hat.

Die für morgen (Mittwoch, 19. April) vorgesehenen schriftlichen Abiturprüfungen werden auf den bisher prüfungsfreien Freitag (21. April) verschoben. Das betrifft die Fächer: Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik, Technik (Grundkurs und Leistungskurs). pic.twitter.com/WcLRe9eTQR — Bildungsland.NRW (@BildungslandNRW) April 18, 2023

Das von der CDU-Politikerin Dorothee Feller geleitete Bildungsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen sieht sich in diesem Zusammenhang nachvollziehbar mit massiver Kritik konfrontiert. Bereits im Laufe des gestrigen Tages berichtete ein Teil der Schulen, dass der Download der Aufgaben nicht möglich sei und sie keinerlei Unterstützung oder Informationen seitens der Verantwortlichen erhielten. Die offizielle Absage der Prüfungen kam dann erst um 21 Uhr am gestrigen Abend.

Konkret sind die schriftlichen Abiturprüfungen 2023 in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik in NRW betroffen. Diese sollen nun am Freitag, dem 21. April nachgeholt werden – also ausgerechnet an jenem Tag, für den eben erst ein bundesweiter Bahnstreik angekündigt wurde.

Nachholtermin Freitag scheint fraglich

Im Moment scheint es allerdings ohnehin noch nicht klar, ob die Prüfung in dem in der Eigenwerbung als „Bildungsland NRW“ auftretenden Bundesland tatsächlich wie geplant nachgeholt werden kann. Ein Problem könnte sich aus der Tatsache ergeben, dass der Download der Aufgaben zumindest teilweise bereits erfolgt und somit nicht gewährleistet ist, dass tatsächlich alle Prüfungen unter den gleichen Voraussetzungen stattfinden.

Auch hat sich das Ministerium seither nicht mehr zu den technischen Details im Zusammenhang mit den Problemen – also eben auch des möglicherweise damit verbundenen Fremdzugriffs geäußert. In der bislang einzigen offiziellen Aussage war lediglich die Rede von einer „massiven technischen Störung“. Man habe bis zum Abend an einer Lösung gearbeitet, die Störung hätte bis dahin aber nicht behoben werden können.