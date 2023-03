Homematic IP unterstützt DALI-Lichtsysteme

Unbedingt erwähnenswert ist damit verbunden, dass die Entwickler von Homematic IP ihr DALI-Gatway zwar die Hutschiene und somit den Einbau in einen Sicherungskaten konzipiert haben, es hier aber vorrangig darum ging, das Gerät praktisch unterzubringen und zu verstecken. Grundsätzlich kann man das Gerät an einem beliebigen Platz im Haus unterbringen, es wird lediglich eine kabelgebundene Internetverbindung benötigt.

DALI steht für „Digital Addressable Lighting Interface“. Mit dem neuen Zubehör bietet sich die Möglichkeit, mit dem Standard kompatible Lichtquellen in das Homematic-IP-System zu integrieren. Das neue Gateway bietet die Möglichkeit, sich bis zu 32 Leuchten über Homematic IP und damit per Smartphone-App, die Homematic-IP-Fernbedienung oder über Amazon Alexa und Google Home zu steuern.

