Homematic IP bietet künftig auch anthrazitfarbene Schalterserie an

Homematic IP bietet einen Teil seiner Smarthome-Geräte künftig nicht nur in Weiß, sondern auch in anthrazitfarbenen Gehäusevarianten an. Die „Smart Elegance“ genannte Produktreihe wird vom 1. September an erhältlich sein.

Der hinter Homematic IP stehende, in Norddeutschland ansäßige Anbieter eQ-3 will zunächst diverse mit den Schalterserien zahlreicher Hersteller kompatible Produkte für die sogenannten 55er-Rahmen in der neuen Optik auf den Markt bringen. Konkret listet das Unternehmen dabei die folgenden Produkte aus dem Portfolio von Homematic IP.

Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang

Homematic IP Wandtaster – 2-fach

Homematic IP Wandtaster – 6-fach

Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen

Homematic IP Bewegungsmelder für 55er Rahmen – innen

Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch

Homematic IP Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Homematic IP Wired Wandtaster – 2-fach

Homematic IP Wired Wandtaster – 6-fach

Homematic IP Wired Bewegungsmelder für 55er Rahmen – innen

Die Geräte lassen sich dann entweder mit einem jeweils beiliegenden Wechselrahmen verwenden, oder direkt in vorhandene Schalterserien integrieren.

Gegenüber den standardmäßig weißen Komponenten des Herstellers dürfte das neue Design in passenden Umgebungen durchaus für ein gehobeneres Erscheinungsbild sorgen. Dabei bietet sich die Farboption nicht zuletzt auch als ansprechender Kontrast zu einem hellen Wandhintergrund an.

Gutes System aber ohne HomeKit

Generell hat sich Homematic IP über die Jahre hinweg als zuverlässige und vom Hersteller gut gepflegte Smarthome-Plattform erwiesen, die sich gegenüber Apple Home jedoch weiterhin verschlossen zeigt. Homematic IP lässt sich lediglich mit Amazon Alexa und Google Home verknüpfen und bietet inzwischen auch eine weitreichende Integration von Philips Hue. Mit Blick auf die Unterstützung von HomeKit war hier bislang aber nicht viel mehr als „wir denken darüber nach“ zu hören. Auch hinsichtlich der Unterstützung des neuen allgemeinen Smarthome-Standards Matter hat sich der hinter Homematic IP stehende Hersteller bislang nicht konkret geäußert.