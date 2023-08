Twelve South DeskPad: Die edle Schreibtischunterlage landet in Deutschland

Der auf Macs und Apple-Produkte spezialisierte Zubehör-Anbieter Twelve South hat seine neue Schreibtischunterlage, das in zwei Farben erhältliche DeskPad, nun auch in Deutschland verfügbar gemacht und bietet die Arbeitsmatte in Schwarz oder Taubengrau (Dove Grey) zur unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro an.

Bei der neuen Schreibtischunterlage handelt es sich um eine gepolsterte Kunststoff-Matte – der Anbieter spricht von luxuriösem, veganem Leder – die den Alltag an Büroarbeitsplätzen komfortabler gestalten, gut aussehen und als Unterlage für Maus, Trackpad und Tastatur ausgelegt ist.

Das DeskPad misst 74,6 x 40 Zentimeter und wurde für Nutzer extrabreiter Tastaturen gestaltet, die volle QWERTz-Tastaturen mit integriertem Ziffernblock gerne neben einer Maus beziehungsweise dem Magic Trackpad einsetzen.

Twelve South-Kunden aus Deutschland können das DeskPad über den europäischen Online-Store des Anbieters beziehen und auch auf amazon.de werden die ersten Modelle der Schreibtischunterlage bereits gelistet.

Ein ganz nettes Detail: Der Eckenradius des DeskPads entspricht dem der aktuellen MacBook-Modelle Apples.

Twelve South bewirbt das DeskPad nicht nur als Komfort-Utensil, sondern auch als Schreibtisch-Schutz, der seinen Untergrund vor „verschütteten Flüssigkeiten, Kratzern oder lästigen Kaffeeringen“ bewahren soll. Wie gut die Matte selbst mit Schmutz und Beschädigungen umgehen kann, muss sich erst noch zeigen.

Alternativ: Klassische Schneidematten

Persönlich, dies haben wir in der Vergangenheit schon mal notiert, setzen wir auf klassischen Schneidematten um unsere Schreibtische zu schützen und Apples Rechner auf diesen abzustellen.

Ein nettes Plus: Auf diesen lässt sich mit Cuttern, Einmalklingen und Präzisionsmessern auch problemlos schneiden. Wer also auch gerne mal eine runde bastelt, der schaut sich neben dem DeskPad auch mal die dunkelgrünen Unterlagen aus dem Schreibwarenbedarf an.