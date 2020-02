HomeKit-Update für Netatmo: Innenkamera unterstützt HomeKit Secure Video

Der französische Smart-Home-Anbieter Netatmo teilt mit, dass seine smarte Innenkamera ab sofort den Apple-Standard HomeKit Secure Video unterstützt.

Nutzer können Videos der Innenkamera in der Apple Home App ansehen und diese sicher in der iCloud speichern. Das kostenlose Software-Update soll in den nächsten Tagen nach und nach für alle smarten Innenkameras von Netatmo bereitgestellt werden.

Die smarte Innenkamera von Netatmo gehört zu den ersten Kameras mit Support für HomeKit-Secure-Video.

Die Kamera kann zwischen Fremden, Familienmitgliedern und harmlosen Bewegungen unterscheiden. Dank der integrierten Gesichtserkennungstechnologie sendet die Innenkamera von Netatmo sofort eine Benachrichtigung an das Smartphone des Nutzers, wenn sie ein unbekanntes Gesicht erkennt. Die Nachricht enthält auch ein Bild und eine Videoaufnahme der Person.

Fred Potter, Gründer von Netatmo, kommentiert den Ausbau:

Die Nutzer legen sehr großen Wert darauf, dass die Aufnahmen ihrer im Haus installierten Sicherheitskameras optimal geschützt sind. Sie wollen sicherstellen, dass ihre Videos vertraulich bleiben und niemand auf sie zugreifen kann. Da wir diese Bedenken sehr ernst nehmen, haben wir Kameras entwickelt, die eine lokale Speicherung verwenden. Vor dem Hintergrund des Datenschutzes haben wir uns außerdem dazu entschieden, die Apple HomeKit-Secure-Video-Funktion zu unterstützen und den Nutzern diesbezüglich mehrere Optionen anzubieten. Dadurch können unsere Nutzer die von der Smarten Innenkamera aufgenommenen Aktivitäten sicher in der iCloud speichern. Ab heute können unsere Nutzer zusätzlich zur lokalen Speicherung zwischen drei Cloud-Backup-Optionen wählen: Sie können ihre Daten in Apple HomeKit Secure Video, über ihr persönliches Dropbox-Konto oder auf einem eigenen FTP-Server speichern.

Apple-Kunden können nun die von der Innenkamera aufgezeichneten Live-Videos sowie die Aufnahmen der letzten zehn Tage über die Apple Home App auf ihrem iPhone, iPad oder Mac ansehen. Kunden mit einem iCloud-Speicherplan von 200 GB können eine Innenkamera ohne zusätzliche Kosten hinzufügen, bei einem 2-TB-Plan bis zu fünf Kameras. Dabei wird das iCloud-Speicherlimit nicht beeinträchtigt.

Die Smarte Innenkamera ist mit einem UVP von 199,99 ausgezeichnet und bei Amazon für knapp 180 Euro erhältlich.