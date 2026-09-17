Mit der Veröffentlichung von iOS 27 und macOS 27 hat Apple eine langjährige Einschränkung von HomeKit Secure Video aufgehoben. Bereits im Juni hatte Apple angekündigt, dass Sicherheitskameras künftig nicht mehr auf eine Videoauflösung von 1080p beschränkt sind. Das System unterstützt nun Auflösungen bis 4K und ermöglicht damit deutlich detailreichere Kamerabilder..

Bis sich die Neuerung im Alltag nutzen lässt, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Die Unterstützung durch iPhone, Mac und die Home-App allein reicht dafür allerdings nicht aus. Auch die Kamerahersteller müssen ihre Geräte wohl entsprechend anpassen.

Kamerahersteller müssen nachbessern

Bislang stellen mit HomeKit Secure Video kompatible Kameras einen eigens für Apple Home erzeugten Videostream bereit. Dieser ist auf 1080p beschränkt und wird im MPEG-4-Format übertragen. Für höhere Auflösungen müssen die Hersteller diese Schnittstelle anpassen und dabei den neueren Videostandard HEVC unterstützen.

Bei bereits erhältlichen Kameras dürfte dafür in der Regel ein Firmware-Update erforderlich sein. Welche Hersteller ihre vorhandenen Modelle entsprechend aktualisieren werden, bleibt abzuwarten. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass ein Teil der vorhandenen Kameras technisch nicht für die Umstellung geeignet ist. Ebenso ist denkbar, dass einzelne Hersteller statt Softwareupdates neue Kameramodelle mit Unterstützung für höhere Auflösungen anbieten.

Nicht mit Apples neuen KI-Funktionen verwechseln

Die höhere Videoauflösung von HomeKit Secure Video ist unabhängig von den ebenfalls für Apple Home angekündigten neuen Funktionen zur intelligenten Videoauswertung. Diese stehen in Deutschland bislang nicht zur Verfügung und setzen zudem eines der größeren iCloud+-Abonnements voraus.

HomeKit Secure Video selbst lässt sich dagegen bereits mit dem kleinsten iCloud+-Tarif für 99 Cent im Monat verwenden. Damit können Aufnahmen kompatibler Überwachungskameras verschlüsselt in iCloud gespeichert und anschließend über die Home-App abgerufen werden.