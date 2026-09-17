ifun.de — Apple News seit 2001. 47 116 Artikel

Hersteller müssen nachbessern

HomeKit Secure Video kann 4K, die Kameras müssen folgen
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Mit der Veröffentlichung von iOS 27 und macOS 27 hat Apple eine langjährige Einschränkung von HomeKit Secure Video aufgehoben. Bereits im Juni hatte Apple angekündigt, dass Sicherheitskameras künftig nicht mehr auf eine Videoauflösung von 1080p beschränkt sind. Das System unterstützt nun Auflösungen bis 4K und ermöglicht damit deutlich detailreichere Kamerabilder..

Bis sich die Neuerung im Alltag nutzen lässt, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Die Unterstützung durch iPhone, Mac und die Home-App allein reicht dafür allerdings nicht aus. Auch die Kamerahersteller müssen ihre Geräte wohl entsprechend anpassen.

Kamerahersteller müssen nachbessern

Bislang stellen mit HomeKit Secure Video kompatible Kameras einen eigens für Apple Home erzeugten Videostream bereit. Dieser ist auf 1080p beschränkt und wird im MPEG-4-Format übertragen. Für höhere Auflösungen müssen die Hersteller diese Schnittstelle anpassen und dabei den neueren Videostandard HEVC unterstützen.

Apple Home Video

Bei bereits erhältlichen Kameras dürfte dafür in der Regel ein Firmware-Update erforderlich sein. Welche Hersteller ihre vorhandenen Modelle entsprechend aktualisieren werden, bleibt abzuwarten. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass ein Teil der vorhandenen Kameras technisch nicht für die Umstellung geeignet ist. Ebenso ist denkbar, dass einzelne Hersteller statt Softwareupdates neue Kameramodelle mit Unterstützung für höhere Auflösungen anbieten.

Nicht mit Apples neuen KI-Funktionen verwechseln

Die höhere Videoauflösung von HomeKit Secure Video ist unabhängig von den ebenfalls für Apple Home angekündigten neuen Funktionen zur intelligenten Videoauswertung. Diese stehen in Deutschland bislang nicht zur Verfügung und setzen zudem eines der größeren iCloud+-Abonnements voraus.

HomeKit Secure Video selbst lässt sich dagegen bereits mit dem kleinsten iCloud+-Tarif für 99 Cent im Monat verwenden. Damit können Aufnahmen kompatibler Überwachungskameras verschlüsselt in iCloud gespeichert und anschließend über die Home-App abgerufen werden.
17. Sep. 2026 um 17:00 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da warte ich schon Jahre drauf! Ich habe 2K und 3K von eufy und hoffe, dass es bald klappt mit dem Support.

  • Ich hoffe auch, dass Aqara mitzieht, vor allem bei der Türklingel!

  • Wäre interessant ob scrypted das schon umsetzen kann

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47116 Artikel in den vergangenen 9095 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven