HomeKit-Router von eero diese Woche günstiger

Wer mit dem Gedanken spielt, sein WLAN-Netz technisch aufzurüsten und nicht mehr zeitgemäße durch etwas Moderneres zu ersetzen, kann diese Woche einen Blick auf die eero-Router von Amazon werfen. Das Einzelgerät ist zum Preis von 74 statt 109 Euro erhältlich, im Dreierpack gibt es das Mesh-System für 194 anstatt regulär 279 Euro.

Wir haben die eero-Router bei ihrer hiesigen Markteinführung ausführlich vorgestellt. In kompakter Bauweise setzen die Geräte auf einfache Plug-and-Play-Inbetriebnahme und erlauben die Konfiguration per App. Seit Februar vergangenen Jahres sind die Router auch mit HomeKit kompatibel und ermöglichen wenn gewünscht das Zuschalten von strengen Restriktionen für die im heimischen Netzwerk befindlichen Smarthome-Geräte.

Moderne WLAN-Systeme zeigen sich nicht nur einfacher und flexible konfigurierbar, sondern setzen beispielsweise auf Mesh zur Optimierung der Netzwerkabdeckung und sind in der Regel besser auf die mittlerweile deutlich angestiegene Zahl der in Privathaushalten vorhandenen Netzwerkprodukte ausgelegt. eero ist hier nur ein populäres Beispiel, gerne empfehlen wir in diesem Zusammenhang auch die Produkte von Ubiquiti .