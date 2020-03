HomeKit-Mehrfachsteckdose von Koogeek mal wieder günstiger

Die HomeKit-Mehrfachsteckdose von Koogeek gab es nun schon längere Zeit nicht mehr günstiger. Wer auf ein neues Angebot gewartet hat, kann nun mit dem Rabattcode ZXCRD6EU zuschlagen. Der Preis fällt dann von 59,99 Euro auf 42,99 Euro. Ebenfalls im Angebot ist die mit HomeKit kompatible WLAN-Glühbirne von Koogeek, diese gibt es mit dem Rabattcode YVTWZ484 für 14,99 Euro. Beide Angebote laufen zeitlich begrenzt.

Die LED-Birne haben wir noch nicht ausprobiert, die Koogeek-Mehrfachsteckdose dagegen schon mehrfach ausführlich besprochen. Das Gerät ist gut verarbeitet und steht dank seines vergleichsweise hohen Gewichts sicher auf gummierten Füßen. Die drei Schuko-Steckdosen lassen sich einzeln per Siri, App oder auch manuell mittels kleiner Taster direkt an der Steckdosenleiste schalten. Eine grüne LED zeigt an, ob die jeweilige Dose aktiviert ist. Ergänzend verfügt die Steckdosenleiste über drei USB-Anschlüsse, die allerdings nicht separat schaltbar sind, sondern dauerhaft Ladestrom liefern.

Die Dose kann direkt in HomeKit eingebunden werden und erscheint dort dann als drei getrennt schalt- und programmierbare Steckdosen. Die Einbindung über WLAN garantiert hohe Reichweiten und schnelle Schaltzeiten.

Wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Einfach-Schaltsteckdose mit HomeKit-Anbindung seid, können wir weiterhin das Modell VOCOlinc VP3 empfehlen.

