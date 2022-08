HomeKit-Mehrfachsteckdose für günstige 30 Euro

Die Steckdose kommt mit einem knapp 1,3 Meter langen Anschlusskabel und wird über WLAN mit dem heimischen Netzwerk verbunden. Firmware-Updates lassen sich über die Meross-App einspielen. Refoss ist wohl sowas wie die Billigmarke von Meross und bietet deren Produkte teils noch etwas reduzierter an, hier fehlen beispielsweise die sonst teils vorhandenen Tipschalter für die einzelnen Steckdosen am Gehäuse.

Die Steckdose bietet drei separat schaltbare Schuko-Steckdosen und zusätzlich vier USB-A-Ladeanschlüsse, die sich im Block schalten lassen. Die Bedienung erfolgt dabei wahlweise über Siri beziehungsweise HomeKit, Alexa oder den Google Assistant. Ergänzend zur Anzeige in der Home-App zeigen kleine Kontroll-LEDs neben den einzelnen Steckplätzen an, ob diese aktiv sind oder nicht.

