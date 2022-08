Disney zählt erstmals mehr Video-Abonnenten als Netflix

Die Grafik oben zeigt den Wettstreit um Marktanteile zwischen Netflix und Disney+ über die ersten sechs Monate in diesem Jahr hinweg. Während Netflix auf seinen Höhepunkt im März zwischenzeitlich drei Prozent eingebüßt hat, konnte sich Disney eines konstanten Wachstums erfreuen und von Januar bis Juni um drei Prozent auf 23 Prozent Marktanteil wachsen. In der von JustWatch bereitgestellten Grafik wird das Disney-Angebot ESPN+ nicht berücksichtigt, daher fällt der Marktanteil von Disney mit Stand Ende Juni hier noch etwas geringer als bei Netflix aus.

Netflix scheint seinen Zenit überschritten zu haben und musste sich bereits über die vergangenen Monate hinweg mit schwindenden Abonnentenzahlen arrangieren. Auch das Angebot von exklusiven Spielen für Abonnenten scheint dabei weniger Erfolg zu bringen, als sich die Netflix-Verantwortlichen versprochen haben. So heißt es , dass weniger als ein Prozent der Netflix-Abonnenten dieses in den Monatsgebühren enthaltene Angebot annehmen.

Insert

You are going to send email to