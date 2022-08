Apple streicht die „Netzwerkumgebungen“ auf dem Mac

Mit macOS Ventura wird es nicht mehr möglich sein, unterschiedliche Netzwerkumgebungen zu verwenden. Die seit Generationen von Mac-Betriebssystemen verfügbare Option hierfür wurde aus den Systemeinstellungen entfernt.

Ventura-Einstellungen ohne Netzwerkumgebungen

Diese Funktionsbeschneidung darf durchaus verwundern, hat Apple in den vergangenen Jahren doch immer wieder betont, dass man auch jene Nutzer nicht vergesse, die den Mac im professionellen Bereich verwenden. Die Netzwerkumgebungen waren genau ein solches Feature, das zwar eher selten, wenn dann aber zumeist im professionellen Umfeld Verwendung fand. An der versteckten Integration in den Systemeinstellungen sollte sich auch niemand gestört haben, aus Versehen ist dort wohl kaum ein Nutzer gelandet.

Netzwerkumgebungen in macOS Monterey noch vorhanden

Laut Apple eine nützliche Funktion

Bei den Netzwerkumgebungen handelt es sich um die Möglichkeit, unterschiedliche Netzwerkeinstellungen abzuspeichern um bei Bedarf schnell zwischen diesen Wechseln zu können. Apple selbst beschreibt die Funktion in einem umfangreichen Supportdokument mit dem Titel „Netzwerkumgebungen auf dem Mac verwenden“ als nützliche Option zum Beispiel in folgenden Situationen:

Du nutzt am Arbeitsplatz und zu Hause dieselbe Art von Netzwerk (z. B. Ethernet), doch mit den Einstellungen, die du bei der Arbeit verwendest, kann der Mac zu Hause keine automatische Verbindung zu einem derartigen Netzwerk herstellen.

Der Mac stellt die Verbindung sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause über mehr als eine Art von Netzwerkdienst her (z. B. WLAN und Ethernet), doch am Arbeitsplatz soll der Mac zunächst versuchen, die Verbindung über Ethernet herzustellen. Zu Hause soll der Verbindungsversuch dagegen zuerst über WLAN erfolgen. Anders ausgedrückt: Du möchtest für jede Umgebung eine andere Reihenfolge der Dienste nutzen.

Der Mac stellt keine Verbindung zum Netzwerk her, und du möchtest die Netzwerkeinstellungen zu Testzwecken schnell zurücksetzen, ohne dabei die aktuelle Konfiguration zu verlieren.

Apple bestätigt den Wegfall

Auch wenn sich macOS Ventura noch im Beta-Stadium befindet, so handelt es sich beim Verschwinden der Einstellungsoption in den Systemeinstellungen nicht um ein Versehen oder einen temporären Fehler. Der Entwickler Tyler Loch hat diesbezüglich im Juli einen Fehlerbericht an Apple geschickt und jetzt als Antwort bekommen, dass die Untersuchung diesbezüglich abgeschlossen sei und macOS Ventura in diesem Bereich wie geplant funktioniere.