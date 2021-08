HomeKit: Kombiniertes Thermo- und Hygrometer zum Aktionspreis

Mit dem Thermo-Hygrometer von ZEYUE ist über Amazon gerade ein kombinierter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit HomeKit-Anbindung für günstige 15,56 Euro erhältlich. Achtet darauf, den 10-Euro-Rabattgutschein zu aktivieren.

Wir haben das Gerät vor einiger Zeit schon ausführlich vorgestellt. Der Sensor wird hierzulande unter verschiedenen Markenbezeichnungen angeboten, hinter denen sich am Ende aber immer die gleiche, als „H-Version“ gekennzeichnete und HomeKit-zertifizierte Hardware des Herstellers Qingping verbirgt.

Die aktuell zum Sonderpreis angebotene ZEYUE-Variante haben wir wie gesagt bereits ausprobiert. Besonders positiv ist hier das selbst dann, wenn man nicht frontal auf das Gerät blickt, hervorragend lesbare E-Ink-Display mit 5,5 Zentimeter Durchmesser zu erwähnen. Die Kombination aus Thermometer und Luftfeuchtigkeitsmesser kann wahlweise aufgestellt oder an einer Wand befestigt werden. Das Gerät hält dabei magnetisch an der mitgelieferten Klebehalterung oder direkt auf einer Metallfläche.

Die HomeKit-Anbindung erfolgt wie gewohnt durch einen Scan des auf der Geräterückseite und im beiliegenden Handbuch aufgeklebten QR-Codes. Anschließend zeigt das Gerät seine Messwerte nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in HomeKit-Apps an oder kann per Siri abgefragt werden. Allerdings müsst ihr beachten, dass der Sensor über Bluetooth in HomeKit eingebunden wird, für den vollen Funktionsumfang ist somit ein HomeKit-Repeater wie Apple TV oder der HomePod in Reichweite empfehlenswert.

Die im Lieferumfang enthaltene und austauschbare CR2430-Batterie soll laut Hersteller zwischen acht und zwölf Monate lang halten. Bei uns läuft der Sensor jetzt seit gut sieben Monaten und zeigt in der Home-App einen Batteriestand von 19 Prozent an.

Der reguläre Preis für das „ZEYUE Bluetooth Thermo-Hygrometer H-Version“ liegt bei 25,56 Euro. Um den Sonderpreis zu erhalten, müsst ihr wie gesagt den Rabattcode auf der Produktseite aktivieren. Bitte beachtet, dass die Aktion zeitlich und auch von der verfügbaren Stückzahl her begrenzt ist.