AppleCare: Bei Gerätewechsel kündigen nicht vergessen

Wenn ihr einen AppleCare-Vertrag auf eine andere Person übertragen oder vorzeitig kündigen wollt, müsst ihr euren Originalbeleg für den Gerätekauf zur Hand haben. Dies sollte in der Regel ja kein Problem sein, bewahrt man dergleichen ja grundsätzlich für eventuelle Reklamationen und Garantiefälle auf. In beiden Fällen muss der entsprechende Vorgang dann vom Apple Support bearbeitet werden. Mit den nötigen Informationen stehen euch dabei die folgenden von Apple veröffentlichte Hilfe-Dokumente zur Seite:

Im Herbst werden auch in diesem Jahr wieder viele Apple-Geräte ihren Besitzer wechseln. Die anstehende Neuvorstellungen haben zur Folge, dass Macs, iPads und iPhones in der Familie weitergegeben oder verkauft werden. Vergesst bei all diesen Transaktionen nicht zu prüfen, ob noch eine AppleCare-Abdeckung besteht. Im Zweifel lässt sich ein noch laufender AppleCare-Vertrag kündigen oder an eine andere Person übertragen.

